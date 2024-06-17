Суд продлил арест экс-чиновника Минсельхоза Донских

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Советский суд Липецка продлил срок ареста экс-главы департамента административной работы Минсельхоза РФ Олега Донских до 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенной судебной системы Липецкой области.

Ранее суд арестовал Донских, который скрывался от следствия 12 лет. В ЦОС ФБС заявили, что он находился в международном розыске по подозрению в хищении более 2 миллиардов рублей в 2007–2011 годах.

Позже Донских заявил, что не знает о преступлениях, за которые он находился в розыске. Экс-чиновника Минсельхоза поймали на парковке рядом с личным автомобилем. Признательные показания Донских давал уже в машине в наручниках.

Между тем подельников экс-чиновника Минсельхоза осудили на 9 и 11,5 года тюрьмы. Их признали виновными в хищении средств АО "Росагролизинга" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в Россельхозбанке.