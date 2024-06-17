ФСБ: задержанный экс-чиновник Минсельхоза не знал, за что его разыскивают

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Экс-глава департамента административной работы министерства сельского хозяйства РФ Олег Донских заявил, что не знает о преступлениях, за которые его разыскивали 12 лет. Соответствующее видео с признанием предоставлено ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, о его нахождении в федеральном розыске он знал. Кроме того, Донских сообщил, что с 2008 года живет в Подмосковье.

ЦОС ФСБ РФ также снял на видео момент с задержанием экс-чиновника Минсельхоза. Донских поймали на парковке рядом с его личным автомобилем. Признательные показания Донских давал уже в машине в наручниках.

Ранее стало известно, что суд в Липецке арестовал Донских, который находился в международном розыске по подозрению в хищении более 2 миллиардов рублей в 2007–2011 годах.

Сообщников экс-чиновника Минсельхоза осудили на 9 и 11,5 года тюрьмы. Их признали виновными в хищении средств "Росагролизинга" через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, полученных в "Россельхозбанке".

