CT24: минимум 9 человек пострадали при взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии

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По меньшей мере 9 человек пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава на востоке Чехии. Об этом сообщает телеканал CT24 на своей странице в соцсети X.

Восемь пострадавших госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте происшествия. Состояние пострадавших не уточнялось.

О взрыве на полигоне ранее сообщила армия Чехии. Сразу после детонации боеприпасов на место вылетела спасательная авиация. В свою очередь, военная полиция начала расследование произошедшего.

До этого на крыше Версальского дворца произошел пожар. В момент возгорания там работали строители. О пострадавших не сообщалось.

