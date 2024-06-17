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17 июня, 15:09

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CT24: минимум 9 человек пострадали при взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии

Минимум 9 человек пострадали при взрыве боеприпасов на полигоне в Чехии

Фото: depositphotos/fransz

По меньшей мере 9 человек пострадали при взрыве боеприпасов на военном полигоне Либава на востоке Чехии. Об этом сообщает телеканал CT24 на своей странице в соцсети X.

Восемь пострадавших госпитализировали, еще одному оказали помощь на месте происшествия. Состояние пострадавших не уточнялось.

О взрыве на полигоне ранее сообщила армия Чехии. Сразу после детонации боеприпасов на место вылетела спасательная авиация. В свою очередь, военная полиция начала расследование произошедшего.

До этого на крыше Версальского дворца произошел пожар. В момент возгорания там работали строители. О пострадавших не сообщалось.

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