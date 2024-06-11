Версальский дворец открылся для посещения после эвакуации из-за возгорания

Фото: телеграм-канал "Абзац"

Версальский дворец вновь открылся для посещения после эвакуации людей из-за возгорания кровли. Об этом говорится на странице музейного комплекса в соцсети X.

"Сегодня (11 июня. – Прим. ред.) во дворце наблюдалось задымление. Инцидент был быстро взят под контроль, а публика эвакуирована из соображений безопасности", – объяснили там.

Ранее информационные агентства сообщали об инциденте в Версальском дворце. По данным СМИ, кровля горела в том месте, где проводились строительные работы. В свою очередь, очевидцы засняли, как над дворцовым комплексом поднимался дым.

