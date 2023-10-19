Посетителей Версаля во Франции эвакуировали четвертый раз за неделю

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В Версальском дворце во Франции в четвертый раз за неделю была проведена эвакуация из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Специалисты за несколько часов проверили все помещения дворца, однако никакой бомбы найти не удалось. Отмечается, что постоянные эвакуации посетителей никак не повлияли на посещаемость Версаля.

Ранее дворец уже закрывался 18 и 17 октября. По соображениям безопасности во дворце объявляли эвакуацию. Всех людей тогда вывели из здания.

До этого Версаль эвакуировали 14 октября после аналогичного сообщения о заложенной бомбе. Одновременно было объявлено о закрытии Лувра из-за поступивших сообщений о риске теракта.

Франция находится в режиме "чрезвычайной готовности к нападению" с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас. Там был убит преподаватель, а несколько человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом.

Новости мира: посетителей Лувра эвакуировали из-за угрозы взрыва