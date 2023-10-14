14 октября, 18:34В мире
Посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
Фото: 123RF/godotdong
Версальский дворец закрылся после сообщения о заложенной бомбе. Посетителей музея эвакуировали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BFMTV.
Посетителей музея Версальского дворца и парка эвакуировали после сообщений о заложенной бомбе. Ранее было объявлено о закрытии музея Лувр из-за поступивших сообщений о риске теракта.
Франция находится в режиме "чрезвычайной готовности к нападению" с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас. Там был убит преподаватель, несколько человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, прокричавшего перед преступлением "аллах акбар".
В субботу Елисейский дворец объявил о развертывании во Франции до семи тысяч военнослужащих армейской антитеррористической операции Sentinelle.
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