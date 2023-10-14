Посетителей Версальского дворца эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе

Фото: 123RF/godotdong

Версальский дворец закрылся после сообщения о заложенной бомбе. Посетителей музея эвакуировали. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BFMTV.

Посетителей музея Версальского дворца и парка эвакуировали после сообщений о заложенной бомбе. Ранее было объявлено о закрытии музея Лувр из-за поступивших сообщений о риске теракта.

Франция находится в режиме "чрезвычайной готовности к нападению" с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас. Там был убит преподаватель, несколько человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, прокричавшего перед преступлением "аллах акбар".

В субботу Елисейский дворец объявил о развертывании во Франции до семи тысяч военнослужащих армейской антитеррористической операции Sentinelle.