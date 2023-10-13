Семью напавшего на школу во Франции должны были выслать из страны в 2014 году – СМИ

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Семью убийцы учителя во Франции должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Об этом пишет издание Figaro.

По данным СМИ, выходцев из Чечни Могушковых в феврале 2014 года доставили в аэропорт, чтобы затем посадить их на рейс до Москвы. Однако многочисленные ассоциации по защите прав беженцев защитили их. В преддверии местных выборов в Ренне они якобы добились освобождения семьи.

О нападении на школу стало известно 13 октября 2023 года. 20-летний Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в социальных сетях запрещенных материалов террористической группировки, запрещенной в России, напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас в Па-де-Кале.

В результате погиб учитель. Многочисленные ранения также получил охранник, а состояние еще одного учителя оценивают как средней тяжести. Нападавшего задержали. Он входил в списки лиц радикальных исламистов, за которыми ведется слежка.