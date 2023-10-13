Антитеррористическая прокуратура начала расследовать убийство учителя во Франции

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Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) начала расследование убийства учителя и ранение еще двух человек в школе в коммуне Аррас на севере республики. Об этом ТАСС сообщили в надзорном ведомстве.

13 октября около 11 утра 20-летний бывший ученик напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас в департаменте Па-де-Кале. По информации полиции, во время нападения он прокричал "Аллах Акбар".

Как сообщил глава МВД Франции Жеральд Даманен, нападавшего задержали во время полицейской операции.

По сообщению телеканала BFMTV, в результате атаки на образовательное учреждение погиб учитель. Охранник школы получил многочисленные ранения и находится в критическом состоянии, состояние еще одного преподавателя оценили как средней тяжести. Из учащихся никто не пострадал.

Телеканал добавил, что задержанный – чеченец и числится в списке лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. Указывается, что еще задержали его брата.

Также сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь выехали на место происшествия. Премьер-министр Элизабет Борн отменила поездку в Орлеан и возвращается в Париж.

Ранее на сотрудника израильского посольства напали в Пекине. Его госпитализировали с ножевым ранением, состояние посла врачи оценили как стабильное.