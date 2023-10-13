Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции – СМИ

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Неизвестный с холодным оружием напал на школу на севере Франции. Злоумышленник убил одного из педагогов, а также ранил еще несколько человек. Об этом заявил телеканал BFMTV.

Инцидент произошел примерно в 11:00 в средней школе Гамбетта в городе Аррас.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в своей соцсети X (Twitter) сообщил, что нападавшего задержали. При этом министр не раскрыл информацию о жертвах нападения.

Ранее сообщалось, что ученик нанес ножевые ранения преподавателю в средней школе в городе Тьюксбери на западе Великобритании. По информации правоохранительных органов, после инцидента подросток был задержан. Из-за происшествия в школе отменили занятия.

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