13 октября, 12:59Происшествия
Неизвестный убил учителя в школе на севере Франции – СМИ
Фото: 123RF/rawpixel
Неизвестный с холодным оружием напал на школу на севере Франции. Злоумышленник убил одного из педагогов, а также ранил еще несколько человек. Об этом заявил телеканал BFMTV.
Инцидент произошел примерно в 11:00 в средней школе Гамбетта в городе Аррас.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен на своей странице в своей соцсети X (Twitter) сообщил, что нападавшего задержали. При этом министр не раскрыл информацию о жертвах нападения.
Ранее сообщалось, что ученик нанес ножевые ранения преподавателю в средней школе в городе Тьюксбери на западе Великобритании. По информации правоохранительных органов, после инцидента подросток был задержан. Из-за происшествия в школе отменили занятия.
Полиция Нэшвилла показала момент нейтрализации напавшего на школу стрелка
Читайте также