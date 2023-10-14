Во Франции мобилизуют 7 тыс солдат после нападения на школу в Аррасе – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение мобилизовать до семи тысяч бойцов сил Sentinelle после нападения на школу в городе Аррас. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сообщается, что президент Франции по итогам заседания по вопросам безопасности принял решение задействовать в стране до семи тысяч солдат после нападения на школу в Аррасе, в результате которого погиб учитель.

Мобилизация солдат сил Sentinelle происходит на фоне введения во Франции максимального уровня террористической угрозы после нападения на школу.

В пятницу 13 октября мужчина совершил нападение с ножом на сотрудников лицея Гамбетта в городе Аррас на севере Франции. Один человек погиб, трое получили ранения. Нападавший был задержан полицией.

Ранее сообщалось, что семью убийцы учителя во Франции должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Нападавшим оказался 20-летний Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в социальных сетях запрещенных материалов террористической группировки, запрещенной в России.