Во Франции ввели режим террористической угрозы после атаки на школу

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Режим террористической угрозы решили ввести во Франции после нападения на школу, в результате которого погиб учитель. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на окружение премьер-министра Элизабет Борн.

"Премьер-министр решила повысить уровень готовности плана Vigipirate до террористической угрозы", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что решение приняли по итогам экстренного заседания совета безопасности под председательством главы страны Эммануэля Макрона. Согласно информации, такой уровень угрозы вводят после совершения теракта.

О нападении на школу стало известно 13 октября 2023 года. 20-летний Мовсар Могушков, ранее судимый за публикацию в социальных сетях запрещенных материалов террористической группировки, запрещенной в России, напал с ножом на лицей Гамбетта в городе Аррас в Па-де-Кале.

В результате погиб учитель. Многочисленные ранения также получил охранник, а состояние еще одного учителя оценивают как средней тяжести. Нападавшего задержали. Он входил в списки лиц радикальных исламистов, за которыми ведется слежка.

Позже СМИ сообщили, что семью убийцы учителя во Франции должны были депортировать из страны еще в 2014 году. Многочисленные ассоциации по защите прав беженцев защитили их. В преддверии местных выборов в Ренне они якобы добились освобождения семьи.

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