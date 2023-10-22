Туристов эвакуируют из Версальского дворца из-за очередного сообщения об угрозе взрыва

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В Версальском дворце идет эвакуация туристов в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва бомбы. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Французская полиция проводит эвакуацию туристов из Версальского дворца в связи с поступившими сообщениями об угрозе взрыва.

Отмечается, что это уже седьмой подобный инцидент в Версале за последние восемь дней. В предыдущие разы тревога оказывалась ложной – на территории дворцового комплекса не было обнаружено подозрительных устройств.

В последний раз эвакуация в Версале проводилась в субботу 21 октября. Тогда территорию дворца покинули около 10 тысяч человек.

Сообщается, что эвакуация связана с угрозой взрыва. После нападения 13 октября злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас, во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. Кроме того, в последние дни во Франции участились сообщения об угрозах взрывов. За эти правонарушения были задержаны 18 человек, большая часть из которых – несовершеннолетние.