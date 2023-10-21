В Версале объявлена шестая за неделю эвакуация из-за угрозы взрыва

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Шестая за неделю эвакуация объявлена в Версальском дворце во Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дворца, размещенное на странице в социальной сети X.

В сообщении говорится, что по из Версальского дворца проводится эвакуация посетителей по соображениям безопасности.

"После завершения необходимых проверок Версаль вновь будут открыт", – говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал BFMTV, эвакуация связана с угрозой взрыва. После нападения 13 октября злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас, во Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы. Кроме того, в последние дни во Франции участились сообщения об угрозах взрывов. За эти правонарушения были задержаны 18 человек, большая часть из которых – несовершеннолетние.