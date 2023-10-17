Франция хочет выслать 11 россиян, склонных к радикальной идеологии

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Французские власти рассматривают возможность высылки из страны 11 граждан РФ, которые включены в перечь людей, склонных к радикальной идеологии. Об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"В списке лиц, склонных к радикальной идеологии и готовых к активным действиям, значится 60 россиян, у которых аннулирован вид на жительство", – цитирует его Agence France Presse.

При этом 40 лиц из списка находятся в заключении, еще 11 рассматриваются государством для дальнейшей высылки.

Ранее о возможной высылке уведомили более 3,2 тысячи россиян, проживающих в Латвии. Управление по делам гражданства и миграции направило 3 255 писем гражданам России, где было сказано, что у них истекает срок вида на жительство, поскольку они не подали документы на выдачу им статуса постоянного жителя ЕС.



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