В списке особо опасных лиц на территории Франции фигурирует около 60 россиян – МВД

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Около 60 граждан России фигурируют в так называемом списке S, куда французские спецслужбы заносят людей, представляющих угрозу для безопасности страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Как сообщил Дарманен, около 60 человек с российским гражданством числятся в списке S. Он отметил, что среди них есть выходцы из Чечни.

"Из них около 40 человек либо в тюрьме, либо их свобода ограничена в рамках судебных мер", – отметил глава МВД Франции.

Министр подчеркнул, что до сегодняшнего дня власти придерживались курса на систематическую высылку таких людей, которые представляют особую угрозу.

Ранее посетителей музея Версальского дворца и парка в Париже эвакуировали после сообщений о заложенной бомбе. До этого было объявлено о закрытии музея Лувр из-за поступивших сообщений о риске теракта.

Франция находится в режиме "чрезвычайной готовности к нападению" с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас. Там был убит преподаватель, несколько человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом.