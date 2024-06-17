Житель Москвы потерял 1,7 млн рублей после знакомства с девушкой в соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мужчина в Москве потерял около 1,7 миллиона рублей после знакомства с девушкой в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии ведомства, 32-летний мужчина познакомился с девушкой по имени Анастасия в канале для знакомств одного из мессенджеров. Они начали общаться, а спустя время она предложила пострадавшему пообщаться с "надежным финансовым аналитиком", чтобы начать получать дополнительный доход с помощью инвестиций.

Мужчина согласился, после чего с ним связался тот самый "эксперт" и пообещал доход на бирже. По указанию "аналитика" пострадавший создал аккаунт на криптобирже и совершил несколько сделок. Затем он предложил мужчине увеличить депозит для роста объема торгов и рекомендовал в качестве наставника своего руководителя.

После этого "аналитик" и "финансовый наставник" уговорили потерпевшего перевести свыше 300 тысяч рублей на подконтрольный им счет физлица и списали все средства.

Общий ущерб составил 1,7 миллиона рублей. При этом с девушкой мужчина так и не встретился. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

"Напоминаем! Обещание гарантированного и высокого дохода – признак мошенничества. Инвестиционная компания никогда не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести их на карту физического лица", – предупредили в пресс-службе ведомства.

Ранее в министерстве финансов России предупредили о новой схеме мошенничества через поддельных брокеров. Злоумышленники предлагают своим жертвам открыть брокерский счет, обещая значительные суммы денег за короткий срок. Однако инвестиции гражданам не возвращаются.

До этого сообщалось, что в России появилась новая схема мошенничества, по которой злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах с просьбой проголосовать в конкурсе.

