Представитель МИД Швейцарии: Ирак и Иордания не подписывали коммюнике по Украине

Фото: Pascal Lauener/FDFA/POOL/Anadolu via Getty Images

Ирак и Иордания были включены в список стран, подписавших заключительное коммюнике по Украине, по ошибке. К этому привели проблемы, возникшие при координации, рассказал официальный представитель швейцарского МИД Валентин Клива.

Дипломат уточнил, что в рамках таких мероприятий каждая делегация, которая принимает участие в конференции, заранее получает коммюнике. После этого в случае появления у государства возражений против его подписания представляющие страну дипломаты должны сообщить об этом принимающей стороне.

"Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены. Они попросили исключить свои имена из списка подписавшихся после публикации заключительного коммюнике, что и было сделано. Это просто была проблема координации", – приводит слова Кливы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике по итогам конференции по Украине, которая проходила в Швейцарии. При этом причины подобного решения двух государств изначально не были названы.

В общей сложности итоговый документ саммита по Украине поддержали 80 государств. При этом страны, относящиеся к БРИКС, отказались подписывать итоговую декларацию. Президент Швейцарии Виола Амхерд, комментируя это обстоятельство, подчеркнула, что участникам встречи не удалось прийти к полному единству.

