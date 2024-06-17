Rzeczpospolita: в Польше исчезли осужденные за шпионаж в пользу России

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Сотрудники спецслужб Польши "потеряли" трех человек, которые были осуждены за шпионаж в пользу России, сообщает газета Rzeczpospolita.

В марте 2023 года Артур М., Ярослав Б. и Мария М. были арестованы в Польше. Уже в декабре того же года суд вынес каждому из них обвинительный приговор, после чего никакой информации о них не публиковалось.

Польские журналисты уточнили, что суд выдал ордеры на отбывание наказания, однако неожиданно все трое обвиняемых "исчезли с радаров спецслужб".

Ранее сообщалось, что 27 мая в Польше были арестованы гражданин страны, а также два белоруса. В соответствии с информацией польских следователей, они входили в состав преступной группы, которая должна была совершать диверсии и поджоги по заданию спецслужб России.

Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

За неделю до этого польские правоохранители арестовали еще девять человек, которых подозревают в диверсиях, совершенных якобы по заказу РФ. Задержанные оказались гражданами Польши, Белоруссии и Украины. Сотрудники правоохранительных органов вменяли им избиения, поджоги и попытки поджога.

