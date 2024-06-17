Суд заочно арестовал главреда "Важных историй" Анина по делу о фейках о ВС РФ

Фото: youtube.com/istories_media (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией)/(Роман Анин признан иноагентом на территории РФ)

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал главного редактора интернет-издания "Важные истории" (признано в РФ СМИ-иноагентом) Романа Анина (признан в РФ иноагентом) по делу о распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Ранее этот же суд заочно арестовал бывшую журналистку "Важных историй" Екатерину Фомину по делу о фейках о Вооруженных силах России. Кроме того, Фомину и Анина объявили в розыск.

До этого телеведущую Татьяну Лазареву (признана иноагентом в РФ) объявили в розыск. СМИ писали, что поводом для этого стало уголовное дело против актрисы по статье о дискредитации российской армии.

