"Звезды советского экрана": любовь в кадре и за кадром

"Поговорим о странностях любви" – с таким предложением в преддверии 1980 года обратилась к своим читателям редакция журнала "Советский экран". Поводом послужили многочисленные письма киноманов, большинство из которых были наивно уверены – герои их любимых фильмов вместе не только на экране, но и в жизни. "Разве можно такую любовь сыграть?", – недоумевали зрители. И были по-своему правы.

Как познакомились Сергей Бондарчук и Ирина Скобцева? Почему Наталья Фатеева так и не вышла замуж за Андрея Миронова? Зачем Андрей Кончаловский выкрал Наталью Аринбасарову у родителей? Как Ролану Быкову удалось покорить сердце Елены Санаевой? Как Наталья Гвоздикова пыталась поставить на место Евгения Жарикова? И был ли роман у Андрея Миронова и Елены Прокловой на съемках фильма "Будьте моим мужем"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".