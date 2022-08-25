"Звезды советского экрана": Борис Невзоров

Середина февраля 1985 года. Советские женщины спешат купить подарки любимым мужчинам на День Советской армии, но не забывают о себе. В киосках "Союзпечать" продается свежий номер журнала "Советский экран". Он сразу привлекает внимание поклонниц кино, ведь на обложке портрет мужественного красавца Бориса Невзорова. Он смотрит с фотографии задумчиво и немного грустно.

Не отходя далеко от очереди, зрительницы начинают листать странички, а в рубрике "Крупным планом" – большая статья, в которой молодой актер, набирающий популярность, отвечает на вопросы. Почему Борис Невзоров попрощался с актерской профессией и ушел в дворники?

В какой картине ему пришлось сниматься дважды – лысым и с волосами? Сколько бород и усов было у Бориса Невзорова в фильме "Россия молодая"? Зачем он придумал особую походку для кормщика Рябова? И как получилось, что он остался молодым вдовцом?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".