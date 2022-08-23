"Вот это любовь": Клара Лучко и Сергей Лукьянов

Молодая актриса Клара Лучко сидела в гримерке без макияжа и с распущенными волосами. Она ожидала, когда ее вызовут на пробы грима и заметно нервничала. Ведь ее, студентку, утвердили на одну из главных ролей в фильме "Кубанские казаки" – такая удача выпадает раз в жизни.

Поток мыслей прервал звук распахнувшейся двери. На пороге стоял актер Сергей Лукьянов. Увидев девушку в отражении зеркала, он воскликнул: "Все, я пропал!" и тут же выбежал вон. С той секунды юная Клара заняла все его мысли, вытеснив и законную жену, и ребенка.

Об этом – в программе "Вот это любовь".