Народный артист России Виктор Зозулин умер на 78-м году жизни

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Актер, народный артист России Виктор Зозулин, известный по роли в фильме "Король-олень", скончался на 78-м году жизни после длительной болезни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Вахтангова, в котором артист работал более 50 лет.

"Сегодня после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин", – говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования родным и близким Зозулина, назвав его уход невосполнимой утратой. О времени и месте прощания с актером будет объявлено дополнительно.

Виктор Зозулин родился в 1944 году. Он – выпускник Театрального училища имени Щукина, с момента окончания которого в 1966 году поступил в труппу Театра имени Вахтангова. За годы творческой карьеры Зозулин исполнил десятки ролей в спектаклях, а также был востребован в кино и на телевидении.

Известность актеру принесло участие в фильмах "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965), "Солярис" (1968), "Король-олень" (1970), "Ларец Марии Медичи" (1980) и "Битва за Москву" (1985). В 2001 году Зозулин был удостоен звания народного артиста России.