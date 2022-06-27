Умер актер фильма "Экипаж" Юрий Горобец

Фото: ТАСС/Юрий Машков
Умер народный артист России Юрий Горобец, сообщает сайт "Комсомольской правды". Актера не стало в возрасте 90 лет.
Юрий Горобец родился 15 марта 1932 года во Владикавказе. В 1955 году он окончил ГИТИС и по распределению отработал три года в Театре имени Волкова в Ярославле. Долгие годы он служил в Московском театре имени Пушкина. Был ведущим артистом труппы при Борисе Равенских 10 лет, затем еще 7 – при Борисе Морозове. Даже будучи артистом МХАТа, Горобец возвращался на эту сцену как приглашенный артист.
В последние годы он сыграл роли Глуховцева в "Днях нашей жизни", Амилькара в спектакле "Мсье Амилькар платит", Давыдова в "Поднятой целине", Кнурова в "Бесприданнице", Гаврилу Пантелеевича в "Женитьбе Белугина".
Среди фильмов с его участием наиболее популярными были "Полосатый рейс", "Батька", "Люди на болоте", "Зеленый фургон", "Экипаж" (1979 год), "Старая крепость" и другие.
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