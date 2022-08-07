"Раскрывая тайны звезд": Леонид Якубович

Смокинг, галстук-бабочка и густые усы. Все точно угадают имя их обладателя, едва закружится барабан. Леонид Якубович уже более тридцати лет – бессменный ведущий неподдающейся времени программы "Поле чудес".

Сам Леонид Аркадьевич не любит говорить о программе. Ведь он для самого себя, да и для окружающих, не только телеведущий. Ему совсем недавно исполнилось 77 лет, а он продолжает осваивать новые рубежи, покорять еще более высокие вершины и не боится подвергать себя риску и опасности.