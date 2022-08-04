Стала известна дата премьеры мультфильма "Гарфилд" с Крисом Праттом

Фото: кадр из фильма "Гарфилд"; режиссер – Питер Хьюит; производство – 20th Century Fox Animation, 20th Century Fox Film Corporation, Davis Entertainment

Премьера мультфильма "Гарфилд", в котором главную роль озвучит американский актер Крис Пратт, запланирована на 16 февраля 2024 года. Об этом пишет "Газета.ру".

Кроме того, в анимационном фильме Сэмюэл Л. Джексон озвучит отца рыжего кота Вика. Режиссером мультфильма выступил Марк Диндал ("Похождения Императора"). Сценарий написал Дэвид Рейнольдс ("В поисках Немо").

Ранее компания Warner Bros. рассказала о предполагаемой дате премьеры продолжения фильма "Джокер" Тодда Филлипса. Картину планируют представить 4 октября 2024 года. Она получила подзаголовок Folie a Deux, что переводится с французского как "одно безумие на двоих".

Уже известно, что к главной роли вернется Хоакин Феникс, ранее получивший за нее "Оскар" в номинации за лучшую мужскую роль. Вероятно, что к нему присоединится Леди Гага, которая может сыграть Харли Квинн, сообщницу Джокера из комиксов.