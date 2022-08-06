Трюки на лошадях, концерт на крыше и дегустация мороженого – на ВДНХ празднуют 83-летие выставочного комплекса.

Всего подготовлены более 200 мероприятий. Какие еще события будут здесь происходить? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.