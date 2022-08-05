Москва онлайн покажет выступление Кремлевской школы верховой езды на ВДНХ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

6 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление конно-спортивного клуба "Кремлевская школа верховой езды" на ВДНХ. Представление пройдет в честь 83-го дня рождения главной выставки страны.

Клуб выступит с показательной программой по джигитовке и познакомит зрителей с традициями конной культуры народов России. Всадники также продемонстрируют владение различными видами казачьего оружия и виртуозное обращение с лошадьми.

Смотрите прямую трансляцию 6 августа в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.