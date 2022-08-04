Более 200 мероприятий подготовили к празднованию дня рождения ВДНХ 6 и 7 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Москвичи смогут посетить более 200 мероприятий, подготовленных к празднованию дня рождения ВДНХ 6 и 7 августа 2022 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Центральным местом праздничных мероприятий станет Главная аллея ВДНХ. На восьми площадках с 12:00 до 18:00 будут проходить выступления театральных актеров и артистов цирка.
В зоне 1980-х и 2000-х годов пройдут танцевальные шоу, также запланированы уроки танцев на площадке у Дома культуры. На сцене у павильона № 1 "Центральный" в 20:30 состоится праздничный концерт при участии артистов и музыкальных коллективов, в том числе группы "Самоцветы".
На выводном круге Центра национальных конных традиций в 17:00 выступят всадники Кремлевской школы верховой езды. На участке Центральной аллеи в 15:00, 17:00 и 19:00 состоятся костюмированные парады.
С павильонами и территорией ВДНХ гостей выставки познакомят на обзорной экскурсии "Нам 83!". Группы будут формироваться в 10:30 как в субботу, так и в воскресенье. Маршрут проложен по Центральной аллее, у фонтанов "Дружба народов", "Каменный цветок" и исторических павильонов.
Подробная программа мероприятий по случаю дня рождения ВДНХ размещена на официальном сайте выставки. Большинство из них являются бесплатными, однако для посещения некоторых потребуется предварительная регистрация.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на празднование дня рождения ВДНХ 6 и 7 августа. Градоначальник анонсировал "большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, гастрономические сюрпризы".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: