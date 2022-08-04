Более 200 мероприятий подготовили к празднованию дня рождения ВДНХ 6 и 7 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи смогут посетить более 200 мероприятий, подготовленных к празднованию дня рождения ВДНХ 6 и 7 августа 2022 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Центральным местом праздничных мероприятий станет Главная аллея ВДНХ. На восьми площадках с 12:00 до 18:00 будут проходить выступления театральных актеров и артистов цирка.

В зоне 1980-х и 2000-х годов пройдут танцевальные шоу, также запланированы уроки танцев на площадке у Дома культуры. На сцене у павильона № 1 "Центральный" в 20:30 состоится праздничный концерт при участии артистов и музыкальных коллективов, в том числе группы "Самоцветы".

На выводном круге Центра национальных конных традиций в 17:00 выступят всадники Кремлевской школы верховой езды. На участке Центральной аллеи в 15:00, 17:00 и 19:00 состоятся костюмированные парады.

С павильонами и территорией ВДНХ гостей выставки познакомят на обзорной экскурсии "Нам 83!". Группы будут формироваться в 10:30 как в субботу, так и в воскресенье. Маршрут проложен по Центральной аллее, у фонтанов "Дружба народов", "Каменный цветок" и исторических павильонов.

Подробная программа мероприятий по случаю дня рождения ВДНХ размещена на официальном сайте выставки. Большинство из них являются бесплатными, однако для посещения некоторых потребуется предварительная регистрация.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на празднование дня рождения ВДНХ 6 и 7 августа. Градоначальник анонсировал "большое шоу, тематические экскурсии, мастер-классы и лекции, гастрономические сюрпризы".