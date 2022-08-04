Цикл экскурсий запущен в рамках проекта "Гуляем по Москве" и программы "Мой район"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В рамках проекта "Гуляем по Москве" и программы "Мой район" пройдут 40 авторских экскурсий по районам столицы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В течение августа можно будет совершить прогулку по Северному Чертанову, где нет привычных дорог, а под домами раскинулся подземный город, узнать, какое событие в парке усадьбы Петровско-Разумовское послужило сюжетом для романа "Бесы" Федора Достоевского, или попасть на Лысую гору, по которой гулял Константин Станиславский и которую описал Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита", – говорится в сообщении.
Уточняется, что маршруты были составлены такими гидами, как Илья Смекалин, Евгений Плисс, Дмитрий Рыбалов, Александр Пеньков, Юлия Дмитрюкова, Анастасия Чернышева, Ирина Вишнякова и Лариса Миловидова. Их продолжительность составляет от 1,5 до 3 часов, они предназначены для семей с детьми.
Экскурсия бесплатные, проводятся по предварительной регистрации. Расписание и онлайн-запись доступны на сайте проекта "Гуляем по Москве".
Ранее сообщалось, что участники "Московского долголетия" посетили более 60 экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром" с 25 по 29 июля.
Представителей старшего возраста познакомили с историей столичных промышленных предприятий: завода "Свобода", музея "Роза Эйнема", площадки "Мослифт" и других пространств. Кроме того, для участников программы организовали несколько мастер-классов и дегустаций продукции заводов.
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