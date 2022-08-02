Более 60 экскурсий организовали для участников "Московского долголетия" с 25 по 29 июля

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Участники "Московского долголетия" посетили более 60 экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром" с 25 по 29 июля. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.
Представителей старшего возраста познакомили с историей столичных промышленных предприятий: завода "Свобода", музея "Роза Эйнема", площадки "Мослифт" и других пространств. Кроме того, для участников программы организовали несколько мастер-классов и дегустаций продукции заводов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
"Благодаря сотрудничеству с проектом "Открой#Моспром" участники могут не только узнать историю города, но и познакомиться с его современной инфраструктурой и предприятиями", – добавил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
Проект "Открой#Моспром" создали в 2019 году. Его деятельность осуществляется в очном и дистанционном форматах. Участники программы могут посещать экскурсии, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.
За время работы "Открой#Моспром" в Москве организовали более 800 экскурсий.
Ранее в столице стартовал творческий фестиваль "Московского долголетия", в ходе которого горожанам старшего возраста предложили проявить себя в творческих конкурсах. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в проекте "Московское долголетие" творчеством занимаются свыше 33 тысяч человек.
"Это наш город": творческий фестиваль "Московского долголетия" стартовал в столице
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: