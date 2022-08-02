Более 60 экскурсий организовали для участников "Московского долголетия" с 25 по 29 июля

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники "Московского долголетия" посетили более 60 экскурсий в рамках проекта "Открой#Моспром" с 25 по 29 июля. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Представителей старшего возраста познакомили с историей столичных промышленных предприятий: завода "Свобода", музея "Роза Эйнема", площадки "Мослифт" и других пространств. Кроме того, для участников программы организовали несколько мастер-классов и дегустаций продукции заводов, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Благодаря сотрудничеству с проектом "Открой#Моспром" участники могут не только узнать историю города, но и познакомиться с его современной инфраструктурой и предприятиями", – добавил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Проект "Открой#Моспром" создали в 2019 году. Его деятельность осуществляется в очном и дистанционном форматах. Участники программы могут посещать экскурсии, лекции, мастер-классы и другие мероприятия.

За время работы "Открой#Моспром" в Москве организовали более 800 экскурсий.

Ранее в столице стартовал творческий фестиваль "Московского долголетия", в ходе которого горожанам старшего возраста предложили проявить себя в творческих конкурсах. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в проекте "Московское долголетие" творчеством занимаются свыше 33 тысяч человек.

