Парки Москвы пригласили на бесплатные лекции и кинопоказы 21–24 июля

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Парки Москвы пригласили жителей и гостей столицы на бесплатные лекции по истории и культуре, экскурсии и концерты электронной музыки с 21 по 24 июля, сообщает сайт мэра и правительства города.

В летнем кинотеатре сада имени Баумана горожанам покажут киноленты из золотой коллекции Киностудии имени Горького. 20 июля в 19:00 на сцене "Ракушка" можно будет увидеть двухсерийный комедийный детектив 1973 года "Анискин и Фантомас".

Помимо этого, в саду "Эрмитаж" на лекции гости смогут узнать о местах, где больше всего любила проводить свое время поэтесса Марина Цветаева. Мероприятие состоится 21 июля в 19:00 на летней эстраде.

21 июля в 18:30 в парке "Северное Тушино" в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 посетители смогут увидеть трагикомедию Георгия Данелии "Кин-дза-дза!".

22 июля москвичи и гости столицы смогут прийти на хип-хоп-вечеринку Summer Jungle. Она стартует в 20:00 в выставочном центре Fili Hall парка "Фили".

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение фестиваля славянского искусства "Русское поле". Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника "Коломенское" 27 августа. Он будет посвящен Году культурного наследия народов России и 875-летию Москвы.

В парке будут работать уже известные и новые тематические площадки, где можно будет купить сувениры, изучить гончарное искусство, посмотреть театральные постановки и попробовать древнерусские блюда.