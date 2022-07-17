Фестиваль "Лето. Музыка. Музей" проходит в подмосковной Истре

В подмосковной Истре проходит пятый open-air фестиваль "Лето. Музыка. Музей". Юбилейная фестивальная программа посвящена творчеству Александра Скрябина. В этом году отмечают 150 лет со дня рождения композитора.

При этом музыкальное разнообразие остается одним из главных принципов проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

