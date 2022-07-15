Медиафестиваль "Твоя Москва" откроется в "Музеоне" 16 июля. В программе – мастер-классы и лекции звезд индустрии. Старт – в 18:00.

Фестиваль начнется со встречи с ведущим телеканала Москва 24. Стас Кулик поделится с собравшимися секретами постановки речи. А в 20:00 – встреча с инвестором Максимом Михеенко и телеведущим Дмитрием Быковым.

В воскресенье психолог Елена Новоселова научит, как чувствовать себя максимально счастливым в мегаполисе. А телеведущая Татьяна Геворкян расскажет о речевых основах личного бренда.

Кроме того, до 22 июля можно попытать удачу в творческом конкурсе. Нужно прислать не более двух фоторабот о том, как менялась столица последние 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.