"Это наш город": подготовка к отопительному сезону завершится 1 сентября

В Москве к новому отопительному сезону подготовили более 50% тепловых сетей. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. По его словам, работы идут по графику и завершатся к первому сентября.

Главный этап подготовки – это испытание теплосетей. Процесс начался после отключения отопления в мае. С этого времени в квартирах москвичей начали по графику отключать горячую воду. Специалисты проверяют сети и ищут ненадежные участки. Также ремонтируют теплостанции.