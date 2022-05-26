В Третьяковке рассказали, как реставрировали поврежденное полотно Репина

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Полотно Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" после нападения было в таком хрупком состоянии, что его старались максимально не тревожить при реставрации, а осматривали в закрытом лифте. Об этом РИА Новости рассказала реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская.

Реставрационные работы длились четыре года и завершились 19 мая. Тем не менее шедевр не вернется в экспозицию, пока для него не подготовят специальную пуленепробиваемую, антивандальную и антибликовую капсулу.

"Даже при перемещении картины внутри галереи мы создавали специальные условия, чтобы не было никакого дополнительного климатического воздействия. Мы осматривали картину в лифте, чтобы избежать лишнего дуновения", – рассказала Орловская.

Она подчеркнула, что в команде изначально понимали, что вещь в плане реставрации очень сложная. Орловская пояснила, что начиная с 1920-х годов, на полотне начали происходить изменения состояния сохранности. По ее словам, среди специалистов ходила притча, что картина хронически больна.

Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова ранее сообщила, что картину Ильи Репина, поврежденную вандалом в 2018 году, вновь представят в Третьяковской галерее после установки антивандальной капсулы.

Трегулова отметила, что создать капсулу с антибликовым, антивандальным пуленепробиваемым стеклом такого размера будет сложно из-за проблем с импортозамещением. По ее словам, это стекло производится лишь в Италии и Японии.

Полотно вернут в постоянную экспозицию в зал № 29 в Третьяковке в Лаврушинском переулке. Работы длились четыре года и были направлены не только на компенсацию серьезнейших утрат в результате нападения – у картины были серьезные хронические проблемы с сохранностью.

19 мая в Государственной Третьяковской галерее сообщили о завершении реставрации полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года". Эта уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация. При восстановлении повреждений специалисты использовали новейшие материалы и технологии, а также разработали целый ряд ноу-хау, впервые успешно примененных в реставрационной области.

В процессе реставрации впервые в России применили инновационный подход к утоньшению лакового покрытия. Вместе с избыточным лаком удалили и значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником.

В Третьяковке отметили, что нападение на картину в 2018 году – не первое в истории. Полотно повредили в 1913 году, что привело к необходимости провести первую большую реставрацию, включающую дублирование холста. Сложное состояние сохранности также является причиной того, что уже 100 лет полотно не покидало стены музея. Исключение было сделано один раз – во время Второй мировой войны, когда шедевр отправили в эвакуацию.

Картину повредили 25 мая 2018 года. Житель Воронежа Игорь Подпорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

30 апреля Замоскворецкий суд решил судьбу Подпорина. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и шесть месяцев. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.