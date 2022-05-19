Завершена реставрация поврежденной вандалом картины Репина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Государственной Третьяковской галерее завершилась реставрация полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая подверглась нападению вандала в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Эта уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация длилась четыре года. Отмечается, что при восстановлении повреждений специалисты использовали новейшие материалы и технологии, а также разработали целый ряд ноу-хау, впервые успешно примененных в реставрационной области.

Помимо разрушений, связанных с вандализмом, произведение имело серьезную хроническую болезнь – расслоение красочного слоя по всей живописной поверхности, вызванное ослабленным сцеплением живописи с грунтом.

Кроме того, из-за нападения на картину в трех местах полотна был прорван холст. Нанесенные удары затронули красочный слой, серьезно травмировав все произведение в целом. Удары также привели к возникновению скрытых повреждений.

Почти сразу после нападения специалисты музея начали исследовательскую программу, которая сопровождала все этапы реставрационной работы. В частности, была проведена рентгенография полной поверхности полотна и получено панорамное изображение в высоком разрешении.

Вся работа происходила в тесном взаимодействии реставраторов, исследователей, хранителей и научных сотрудников. В депозитарии Третьяковской галереи создали специальную реставрационную мастерскую. Также было сконструировано и изготовлено уникальное оборудование – подвижный многофункциональный стол-трансформер со сложной механикой и реставрационное кресло.

В процессе реставрации впервые в России применили инновационный подход к утоньшению лакового покрытия. Вместе с избыточным лаком удалили и значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником.

В Третьяковке отметили, что нападение на картину в 2018 году – не первое в истории. Полотно повредили в 1913 году, что привело к необходимости провести первую большую реставрацию, включающую дублирование холста. Сложное состояние сохранности также является причиной того, что уже 100 лет полотно не покидало стены музея. Исключение было сделано один раз – во время Второй мировой войны, когда шедевр отправили в эвакуацию.

Картину повредили 25 мая 2018 года. Житель Воронежа Игорь Подпорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

30 апреля Замоскворецкий суд решил судьбу Подпорина. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и шесть месяцев. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.

После возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.

