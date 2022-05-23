Восстановленное полотно Репина представят после установки антивандальной капсулы

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Картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", поврежденную вандалом в 2018 году, вновь представят в Третьяковской галерее после установки антивандальной капсулы с антивандальным и антибликовым стеклом, сообщает РИА Новости.

Картину вернут в постоянную экспозицию в зал № 29 в Третьяковке в Лаврушинском переулке. Как рассказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, работы длились четыре года и были направлены не только на компенсацию серьезнейших утрат в результате нападения – у картины были серьезные хронические проблемы с сохранностью.

"Сейчас нам предстоит очень серьезный, сложный процесс, нам необходимо найти средства для изготовления специальной капсулы с антибликовым, антивандальным пуленепробиваемым стеклом такого размера. Сейчас это достаточно сложный процесс, потому что здесь мы не можем пойти по пути импортозамещения, это стекло производится лишь в Италии и Японии", – сказала Трегулова.

19 мая в Государственной Третьяковской галерее сообщили о завершении реставрации полотна Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года".

Эта уникальная для отечественной практики по объему и сложности работ реставрация длилась четыре года. Отмечается, что при восстановлении повреждений специалисты использовали новейшие материалы и технологии, а также разработали целый ряд ноу-хау, впервые успешно примененных в реставрационной области.

В процессе реставрации впервые в России применили инновационный подход к утоньшению лакового покрытия. Вместе с избыточным лаком удалили и значительное количество старых реставрационных межлаковых записей и материалов. Это позволило вернуть картине ее истинное колористическое звучание, исполненное художником.

В Третьяковке отметили, что нападение на картину в 2018 году – не первое в истории. Полотно повредили в 1913 году, что привело к необходимости провести первую большую реставрацию, включающую дублирование холста. Сложное состояние сохранности также является причиной того, что уже 100 лет полотно не покидало стены музея. Исключение было сделано один раз – во время Второй мировой войны, когда шедевр отправили в эвакуацию.

Картину повредили 25 мая 2018 года. Житель Воронежа Игорь Подпорин несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

30 апреля Замоскворецкий суд решил судьбу Подпорина. Мужчину отправили в колонию общего режима на два года и шесть месяцев. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что Подпорин вменяем. Свой поступок мужчина объяснил тем, что, по его мнению, картина искажала исторические факты.

После возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.

