В Москве установили и обновили светофоры более чем по 100 адресам за полгода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты Центра организации дорожного движения с января по июнь 2022 года установили и обновили в Москве светофоры, располагающиеся по 100 адресам города. Об этом сообщили в пресс-службе организации Агентству "Москва".

В ходе мероприятий сотрудники ЦОДД увеличили интервал движения для проезжающих на участке дороги на пересечении Пятницкого шоссе и 1-го Митинского проезда, а также установили светофор по просьбе жителей первого корпуса дома 10 на улице Генерала Белова на юге столицы. Горожане жаловались на водителей, которые не пропускали пешеходов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем принимать меры по снижению аварийности. Светофоры помогают предотвращать ДТП, делают улицы безопасными для всех участников дорожного движения", – прокомментировал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он также добавил, что до конца текущего города в каждом из округов столицы установят и обновят светофоры более чем по 200 адресам.

Ранее сообщалось, что один из участков Московского скоростного диаметра готов на 70%. Он пройдет от Шоссейной улицы до улицы Полбина.