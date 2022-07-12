Городские службы столицы готовы к работе в условиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Городские службы столицы работают в усиленном режиме в связи с непогодой. 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока готовы в любой момент выйти на улицы для устранения последствий дождей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В настоящий момент городская водосточная сеть справляется с объемом выпадающих осадков. При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивают сотрудники Мосводостока. Они реагируют на все поступающие от жителей заявки", – говорится в сообщении.
Горожанам напомнили, что о больших скоплениях воды можно сообщить по телефону 8 (495) 539-53-53, а также на портале "Наш город".
Ожидается, что неблагоприятная погода сохранится в столице во вторник, 12 июля. В городе прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 14 миллиметров осадков. Кроме того, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.
11 июля в Москве ожидалось усиление ветра, а также ливень, град и гроза. Шквалистый ветер в итоге привел к отключению электричества в подмосковных городских округах Чехов, Павловский Посад, Балашиха, Одинцовский, Подольск и других.
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