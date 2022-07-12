Городские службы ликвидируют последствия сильного ветра в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Городские службы Москвы ликвидируют последствия сильного ветра, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Ночью порывы ветра в отдельных районах города достигали 18 метров в секунду, прошли кратковременные дожди. Городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что московские системы жизнеобеспечения работают штатно.

В комплексе предупредили, что во вторник, 12 июля, в столице также ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. В отдельных районах может выпасть до 14 миллиметров осадков. Кроме того, ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

11 июля в Москве ожидалось усиление ветра, а также ливень, град и гроза. Шквалистый ветер в итоге привел к отключению электричества в подмосковных городских округах Чехов, Павловский Посад, Балашиха, Одинцовский, Подольск и других.

