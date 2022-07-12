Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом 12 июля

Дептранс рекомендовал москвичам 12 июля выбирать для передвижения общественный транспорт. Ближе к вечеру в городе ожидаются серьезные затруднения – до семи баллов в час пик. Особенно непросто придется в центре, на Садовом кольце, а также на Третьем транспортном кольце и Московской кольцевой.

Кроме того, на некоторых участках магистралей идут строительные работы. На дорогу лучше заложить больше времени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.