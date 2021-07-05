Студия телеканала Москва 24 начала свою работу в парке искусств "Музеон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущие программы "Утро" телеканала Москва 24 начали выходить в прямой эфир из парка "Музеон". В летней студии трансляции будут проходить с 5 по 30 июля.

Ежедневно ведущие рассказывают о транспортной обстановке в городе, дают полезные городские лайфхаки, обсуждают горячие тренды из соцсетей, а зрители могут узнать самые последние новости и быстро сориентироваться в погоде за окном.

По словам одного из ведущих Москвы 24 Никиты Пименова, открытия летней площадки телевизионщики ждут каждый год. Он также рассказал, что в прошлый раз на съемочную площадку залетела самая настоящая утка.

"В летней студии ты и правда чувствуешь дыхание города, и это не абстрактные слова. Ты видишь, как просыпается Москва, на улицах появляются первые пешеходы, на дорогах – машины. А еще это возможность пообщаться с нашими зрителями. Мы всегда открыты и готовы к диалогу. Летняя студия – это всегда неповторимые эмоции и ощущения", – подчеркнул он.

Парк искусств "Музеон" – уникальный музей скульптуры под открытым небом, который находится рядом с Третьяковской галереей на Крымском Валу. В нем проходят выставки, театральные постановки, оригинальные музыкальные фестивали. В прошлом году утренняя студия телеканала Москва 24 располагалась в парке "Зарядье".

