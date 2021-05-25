Посвященная пропавшим детям выставка открылась в парке "Музеон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В столичном парке "Музеон" поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" открыл выставку "7", сообщает Агентство "Москва".
Как уточняется, экспозиция приурочена ко Дню пропавших детей. Под открытым небом расположено семь комнат, выполненных в виде спиралей. Внутри каждой комнаты написана история от имени пропавшего ребенка.
Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов рассказал, что выставка призвана вызывать сильное впечатление у людей.
"И это лишнее напоминание, чтобы с детьми занимались заранее, чтобы им объясняли, что как делать, если они потерялись, какие есть опасные ситуации, и проигрывали с ними эти опасные ситуации. Это важная выставка, которая поможет предотвратить, возможно, какие-то случаи гибели людей в будущем", – сказал Леонов.
Все желающие могут посетить выставку до 1 июня.
Ранее в столичном районе Якиманка презентовали граффити в память о пропавших детях. Его автором выступил уличный художник и каллиграфист Покрас Лампас.
На стене дома № 35 на улице Большой Якиманке он вывел имена детей, которые не вернулись домой. Открытие арт-объекта приурочено ко Дню скорби по детям, которых не смогли спасти или не нашли. Его отмечают 25 мая по всему миру.
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