Где в Москве посмотреть кино под открытым небом

В Москве стартовал летний сезон кинотеатров под открытым небом. Жители столицы могут насладиться любимыми фильмами в городских парках, укутавшись в теплые пледы прохладными вечерами. Рассказываем, где в городе посмотреть кино на свежем воздухе, когда проходят сеансы и сколько стоят билеты.



Бабушкинский парк

Фото: Агентство "Москва"

Кинопоказы здесь проходят на территории "Зеленого театра", который находится среди деревьев и защищен куполом, поэтому фильмы можно смотреть даже в дождь. Сеансы проходят по пятницам, субботам и воскресеньям. Детские показы идут с 19:00 до 20:00, взрослые – с 20:00 до 21:30. В воскресенье вечером предусмотрен только взрослый сеанс.

В репертуаре кинотеатра есть как документальные и семейные фильмы, так и любимая классика кино. Узнать о предстоящих сеансах можно в соцсетях парка или на интерактивном стенде у кинотеатра. Вход свободный.

Адрес: улица Менжинского 6, строение 3 (метро "Бабушкинская", "Свиблово", "Медведково")



Парк искусств "Музеон"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зрительный зал в летнем кинотеатре "Музеона" рассчитан на 300 мест. Многоуровневая площадка позволяет смотреть кино с комфортом даже с самых последних рядов, параллельно наслаждаясь уютными московскими вечерами. В кафе можно также приобрести напитки и закуски.

Показы фильмов в основном проходят на языке оригинала в сопровождении русских субтитров. Так как кинотеатр находится под открытым небом, при сильном дожде сеансы отменяются. С расписанием можно ознакомиться на сайте "Москино".

Адрес: Крымский Вал, владение 2 (метро "Полянка", "Октябрьская")

Стоимость билета: 400–450 рублей (для студентов с понедельника по четверг цена – 200 рублей)



Парк "Фили"

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

В парке "Фили" летний кинотеатр открылся 5 июня. В дни просмотров предусмотрено по 2 сеанса, первый из которых начинается в 21:00. Можно прийти на комедию всей семьей, провести романтическое свидание под фэнтези или даже посмотреть фильм ужасов на ночь.

В июне в летнем кинотеатре парка "Фили" покажут фильмы "Таксист", "Еще по одной", "Тихое место – 2", "Полночь в Париже" и другие картины. Полное расписание фильмов на неделю можно посмотреть на сайте "Москино".

Адрес: улица Большая Филевская, 22, строение 8 (метро "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили")

Стоимость билета: 200–350 рублей

Музей Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В этом году кино под открытым небом можно посмотреть во дворе Музея Москвы. Для зрителей там разместили удобные пуфики и скамейки. Насладиться большим экраном за один сеанс смогут до 150 человек. В программе представлены лучшие классические и зарубежные фильмы, а также спецпоказы.

В июне в летнем кинотеатре зрителям предложат посмотреть "Итальянские каникулы", "Generation П", "Северный ветер", "Удивительный мир Иеронима Босха" и другие картины.

Сеансы идут практически каждый день. Для любителей кино под звездным небом предусмотрены поздние показы – после 23:00.

Адрес: Зубовский бульвар, 2 (метро "Парк культуры")

Средняя стоимость билета: 500 рублей

Парк Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Летний кинотеатр на площади Искусств покажет картины в рамках программы Garage Screen. Помимо классических отечественных и зарубежных фильмов, здесь будут транслировать экспериментальное кино, новинки фестивалей и анимационные фильмы.

В июне к показу планируются "Падшие ангелы", "Снимок семьи", "Американская утопия" и другие. Зрители смогут насладиться кино в уютных креслах под теплыми пледами.

Адрес: Улица Крымский Вал, 9, строение 32 (метро "Парк культуры", "Октябрьская")

Стоимость билета: 225–450 рублей (льготы предоставляются школьникам, студентам, пенсионерам, людям с инвалидностью и членам многодетных семей)



Сад "Эрмитаж"

Летний кинотеатр в саду "Эрмитаж" работает уже с 15 мая. Зимой там находился каток с искусственным льдом, а сейчас – большой экран и мягкие пуфы на лужайке. Особенность площадки в том, что звук транслируется зрителям через наушники, поэтому внешне открытый кинотеатр остается абсолютно бесшумным. За наушники придется оставить залог в размере 1 тысячи рублей или документ, удостоверяющий личность.

Сеансы начинаются в 21:30, а расписание можно узнать на сайте и в официальных группах сада "Эрмитаж" в соцсетях.

Адрес: улица Каретный Ряд, владение 3 (метро "Тверская", "Чеховская")

Стоимость билета: от 400 рублей с пуфом (для первых 30 зрителей при предъявлении пенсионного удостоверения вход бесплатный)

Парк "Сокольники"

Еще один парк, в котором можно приятно провести время и посмотреть кино под открытым небом. На деревянной трибуне с широкими ступенями для удобства зрителей разложены подушки и пледы. В прохладные вечера дополнительно включают обогреватели, поэтому замерзнуть вам не дадут даже в нынешний нежаркий июнь.

Здесь можно поностальгировать под "Питер FM" и "Назад в будущее" или сходить на боевик, триллер или криминальную драму. Также на территории кинотеатра есть бесплатный Wi-Fi.

Адрес: Митьковский проезд, 10 (метро "Сокольники")

Стоимость билета: 200–600 рублей.

Во всех кинотеатрах предусмотрены санитарные меры безопасности: посетители должны соблюдать безопасное расстояние. Билеты можно приобрести онлайн.