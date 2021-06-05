В Москве реконструируют 10 кинотеатров до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реконструкцию 10 кинотеатров, которые были построены в советское время, завершат до конца 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, несколько лет назад в городе провели масштабную реконструкцию 39 бывших советских кинотеатров.

"На месте уже обветшавших построек сегодня создаются современные районные центры притяжения горожан", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что с начала реализации проекта уже восемь бывших кинотеатров превратились в современные центры. Кроме того, в мае ввели в эксплуатацию один из них – "Саяны". В настоящее время продолжается реконструкция еще 22 кинотеатров, работы на 10 из них намерены завершить до конца 2021 года.

Цель проекта – предоставить горожанам, проживающим в спальных районов, качественный и разнообразный досуг в шаговой доступности.

Большая часть районных центров продолжит работать как кинотеатры, но их функционал значительно расширится. Например, здесь появятся кафе и рестораны, фуд-холлы, развлекательно-образовательные клубы для детей, спортивные студии, площадки для проведения мастер-классов, семейные досуговые центры, книжные магазины и сетевые супермаркеты.

В начале мая сообщалось, что в 2022 году планируется завершить реставрацию Южного речного вокзала. По существующему проекту обновят как само здание, так и причал. Кроме того, поблизости оборудуют зоны отдыха и велодорожки.