В Москве реконструируют 10 кинотеатров до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реконструкцию 10 кинотеатров, которые были построены в советское время, завершат до конца 2021 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, несколько лет назад в городе провели масштабную реконструкцию 39 бывших советских кинотеатров.
"На месте уже обветшавших построек сегодня создаются современные районные центры притяжения горожан", – цитирует Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.
Он уточнил, что с начала реализации проекта уже восемь бывших кинотеатров превратились в современные центры. Кроме того, в мае ввели в эксплуатацию один из них – "Саяны". В настоящее время продолжается реконструкция еще 22 кинотеатров, работы на 10 из них намерены завершить до конца 2021 года.
Цель проекта – предоставить горожанам, проживающим в спальных районов, качественный и разнообразный досуг в шаговой доступности.
Большая часть районных центров продолжит работать как кинотеатры, но их функционал значительно расширится. Например, здесь появятся кафе и рестораны, фуд-холлы, развлекательно-образовательные клубы для детей, спортивные студии, площадки для проведения мастер-классов, семейные досуговые центры, книжные магазины и сетевые супермаркеты.
В начале мая сообщалось, что в 2022 году планируется завершить реставрацию Южного речного вокзала. По существующему проекту обновят как само здание, так и причал. Кроме того, поблизости оборудуют зоны отдыха и велодорожки.
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