Летние кинотеатры откроются в парках "Фили" и "Сокольники" 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Летние кинотеатры откроются 5 июня в столичных парках "Фили" и "Сокольники". Об этом сообщили в пресс-службе сети "Москино".

"Для обеспечения безопасности предусмотрены свободная рассадка с соблюдением дистанции, онлайн-касса и бесконтактная проверка билетов. Чтобы сделать просмотр более комфортным, каждому посетителю будут выдаваться теплый плед и мягкая подушка", – говорится в сообщении.

В репертуар летних кинотеатров войдут как прокатные новинки, так и классические произведения. Также для москвичей будут подготовлены детская программа, спецпоказы, лекции и встречи с режиссерами и кинокритиками.

В "Москино" уточнили, что количество мест в кинотеатрах будет ограничено из соображений безопасности на фоне пандемии. При сильном дожде сеансы будут отменяться.

Раннее сообщалось, что в Москве завершилась реконструкция кинотеатра "Саяны". Теперь на его месте появится общественный центр с одноименным названием. В рамках работ была проведена перепланировка, обновлены инженерные коммуникации.