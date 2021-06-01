Летние кинотеатры откроются в парках "Фили" и "Сокольники" 5 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Летние кинотеатры откроются 5 июня в столичных парках "Фили" и "Сокольники". Об этом сообщили в пресс-службе сети "Москино".
"Для обеспечения безопасности предусмотрены свободная рассадка с соблюдением дистанции, онлайн-касса и бесконтактная проверка билетов. Чтобы сделать просмотр более комфортным, каждому посетителю будут выдаваться теплый плед и мягкая подушка", – говорится в сообщении.
В репертуар летних кинотеатров войдут как прокатные новинки, так и классические произведения. Также для москвичей будут подготовлены детская программа, спецпоказы, лекции и встречи с режиссерами и кинокритиками.
В "Москино" уточнили, что количество мест в кинотеатрах будет ограничено из соображений безопасности на фоне пандемии. При сильном дожде сеансы будут отменяться.
Раннее сообщалось, что в Москве завершилась реконструкция кинотеатра "Саяны". Теперь на его месте появится общественный центр с одноименным названием. В рамках работ была проведена перепланировка, обновлены инженерные коммуникации.
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