Волонтерский штаб Евгения Попова подготовил для москвичей карты детского досуга

Фото: Екатерина Тихонова
Волонтерский штаб известного журналиста, ведущего телеканала "Россия 1" Евгения Попова подготовил карты мест детского досуга, расположенных в восьми районах Западного округа.
"На них отмечены парки, скверы, библиотеки, кинотеатры и досуговые центры, – рассказал Евгений Попов. – Родителям вместе с детьми остается только определиться со своими желаниями и выбрать место для интересного и полезного отдыха. Карту можно получить на мероприятиях у добровольцев. Кроме этого, ее можно скачать и на сайте волонтерского штаба".
Одними из первых карты получили участники праздника, посвященного Международному дню защиты детей, который прошел в районе Филевский Парк.
В ходе мероприятия тележурналист напомнил, что необходимо повышать социальный статус многодетных семей и эффективно помогать им в решении проблем. В частности, предоставить для них бессрочную льготную ипотеку.
"На протяжении многих веков в России большинство семей было многодетными. В советское время, по экспертным оценкам, более 40% женщин воспитывали трех и более детей. Сегодня в Москве проживает около 150 тысяч многодетных семей. В таких семьях дети растут более самостоятельными, более приспособленными к жизни, сильными и целеустремленными. Вы делаете важное дело – воспитываете граждан нашей страны", – обратился телеведущий к гостям праздника.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина анонсировала программу культурных учреждений столицы к 1 июня. По ее словам, юных горожан и их родителей ждут показы мультфильмов, мастер-классы, выставки, квесты, викторины, спектакли и познавательный марафон.
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