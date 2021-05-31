Наталья Сергунина анонсировала программу культурных учреждений Москвы к 1 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные учреждения культуры подготовили специальную программу в честь Дня защиты детей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, юных горожан и их родителей ждут показы мультфильмов, мастер-классы, выставки, квесты, викторины, спектакли и познавательный марафон. Праздничные мероприятия пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

"Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня", – сказала Сергунина.

Она уточнила, что все очные мероприятия проведут с соблюдением необходимых санитарных мер. Посетителям придется придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты.

Библиотека № 170 имени Паустовского 1 июня в 14:00 приглашает на открытие научно-популярного марафона для школьников 3–7-х классов "А ну-ка, Наука!". Он приурочен к Году науки и технологий в России.

Лианозовский парк подготовил творческий мастер-класс для детей в онлайн-формате. Участники познакомятся с живописными техниками, лепкой и рукоделием. Занятие пройдет 1 июня в 14:00 в аккаунте парка в Instagram. В центральной библиотеке № 80 в 14:00 начнется квест для детей от 6 лет "Дорога из желтого кирпича" по сказке Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города".

Парк "Северное Тушино" вместе с киностудией "Союзмультфильм" проведет онлайн-викторину, посвященную любимым анимационным картинам. В 12:00 на страничке парка в Instagram разыграют билет в мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ, а в группе "ВКонтакте" – билет на занятие в детском центре "Союзмультфильма". Также в этот день в парке пройдут показы мультфильмов. Начало в 17:00 в павильоне "Клуб развития и творчества". Нужна предварительная регистрация.

1 июня в 12:00 возле "Дерева сказок" Московского зоопарка стартует программа мастер-классов: лепка, рисование, оригами и многое другое. В 14:00 у вольера панд будут идти показательные кормления. Для посещения программы нужно купить билет в зоопарк.

В библиотеке № 8 имени Чехова в 19:00 состоится творческая встреча с молодыми детскими писателями Анной Харлановой и Викторией Татур. Мероприятие рассчитано на детей от 12 лет. 5 июня в 12:00 в музее-заповеднике "Царицыно" пройдет квест, посвященный его ландшафтному разнообразию.

Ранее сообщалось, что ВДНХ подготовит праздничную программу в честь Дня защиты детей 1 июня. Тематические мероприятия предложат почти по всех музейных площадках парка. Ознакомиться с полным расписанием Дня защиты детей на ВДНХ можно на официальном сайте. Для некоторых мероприятий потребуется предварительная регистрация.

Посетителям выставки напомнили, что все очные мероприятия пройдут с соблюдением действующих в Москве санитарно-эпидемиологических правил. Гостям ВДНХ также надо будет держать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.