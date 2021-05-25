Концерт к юбилею "Союзмультфильма" пройдет в Зарядье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Праздничный концерт к 85-летию "Союзмультфильма" пройдет 10 июня в зале "Зарядье". Прямая трансляция концерта и запись будут доступны на платформе мультимедийного сервиса Okko.

Фрагменты из знаменитых мультфильмов "Винни Пух", "Ну, погоди!", "Бременские музыканты", "Чебурашка» и многих других покажут на большом экране в сопровождении оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением народного артиста России Сергея Жилина.

Джазовое исполнение композиций будет дополнено вокалом популярных артистов и артисток – Мариам Мерабовой, Willie Key, Светланы Жаворонковой, Анны Бутурлиной, Ольги Олейниковой, Этери Бериашвили, Сергея Манукяна, Ирины Братис и Spokane’s girls.

“Картины золотой коллекции "Союзмультфильма" и музыкальное сопровождение к ним стали неотъемлемой частью культурного наследия нашей страны: невероятно добрые, глубокие, наполненные мудростью, эти сюжеты и в наши дни не теряют своей актуальности", – отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, в свою очередь, добавила, что джазовый концерт в зале "Зарядье" – одно из самых ярких и символичных мероприятий юбилейного года.

Киностудия "Союзмультфильм" – советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, созданная 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено около 1,5 тысячи мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках.